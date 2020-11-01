Преподаватель Наталья Брильёнова
Обо мне
Здравствуйте, я, Брильёнова Наталья Валерьевна, бывший преподаватель кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института. С 2014 года занимаюсь онлайн образованием. У меня работает большая команда бывших преподавателей с огромным опытом и квалификацией.
Мы за этот месяц выполнили:заказов.
Мы помогаем с предметами любого уровня сложности из разных учебных заведений: средняя школа, колледж или университет. Независимо от темы, объёма – задание в одну формулу или большая расчётная работа от 80 страниц, я и моя команда всегда выполняем высококачественно. Каждый день я и моя команда преподавателей помогаем ученикам и студентам учиться лучше.
Мы всегда соблюдаем сроки. Наша цель – чтобы вы учились на хорошие оценки! Нет времени, но хотите хорошую оценку? Попросите меня вам помочь! Согласуем с вами требования и сроки и через 1-4 дня всё будет на "отлично".
Мои особенности
Любой срок - любой предмет:
- Я и моя профессиональная команда поможем с любым предметом, независимо от темы или сложности.
Whatsapp чат 24/7:
- Общайтесь со мной в любое время чтобы обсудить детали заказа и т. д.
Оригинальность:
- У меня разработан эффективный алгоритм проверки на плагиат. Я проверяю каждую работу через различные инструменты обнаружения плагиата для получения оригинального текста. Оригинальность наших работ от 88%.
Доступные цены:
- Я предлагаю самую лучшую цену. У меня есть скидки от 20% для тех, кто сделает больше пяти заказов.
Как заказать?
Напишите мне в whatsapp и прикрепите своё задание и методические материалы (лекции) и укажите сроки выполнения.
Я изучу ваш заказ и рассчитаю стоимость.
Как только вы оплатите свой заказ, я и моя команда преподавателей его выполняем.
В указанную вами дату или, возможно, раньше получаете свой заказ!
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит помощь?
- Цена зависит от объёма, сложности и срочности. Присылайте любые задания по любым предметам - я изучу и оценю.
Какой срок выполнения?
- Нам под силу выполнить как срочный заказ, так и сложный заказ. Стандартный срок выполнения – от 1 до 3 дней. Мы всегда стараемся выполнять любые заказы раньше срока.
Если требуется доработка, это бесплатно?
- Доработка заказ бесплатна. Срок выполнения от 1 до 2 дней.
Могу ли я не платить, если меня не устроит стоимость?
- Оценка стоимости вашего задания бесплатна.
Каким способом можно оплатить?
- Можно оплатить любым способом: картой Visa / MasterCard, с баланса мобильного, google pay, apple pay, qiwi и т.д.
В какое время я вам могу написать и прислать задание на выполнение?
- Присылайте в любое время!
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